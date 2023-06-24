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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض يتجنب الخوض في مخاوف واشنطن من مآلات "الهجوم المضاد"

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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رفض منسق العلاقات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي الخوض بتفاصيل قلق بلاده بشأن سير الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرا إلى أن التركيز حاليا ينصب على الإمدادات العسكرية لكييف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "نحن نركّز على ضمان أن الجيش الأوكراني لديه ما يلزم من أجل النجاح. الحرب لا يمكن التنبؤ بها. وبطبيعة الحال، لن أتحدّث عن العمليات الهجومية الأوكرانية، من الأفضل أن يقوموا بذلك بأنفسهم".

وأضاف: "أعتقد أنه علينا جميعا فهم أن النشاط القتالي يمكن أن يكون غير قابل للتكهن.. وأن خططكم قد لا تسير كما هو متوقع".

واختتم كيربي: "نحن نركز على ضمان أن يتمكن (الجانب الأوكراني) من النجاح في نهاية المطاف."

يشار إلى أنه في 9 يونيو الجاري، قال كيربي إنه كان من المتوقع حدوث خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية أثناء اشتداد الاشتباكات.

وأضاف لشبكة "سي إن إن": "بالطبع، بالنظر إلى القتال المكثف، كان من المتوقع وقوع إصابات وخسائر".

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