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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الأوقاف" تعلن عن مواعيد إجراءات تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال 2022

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن مواعيد إجراءات تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال 2022م.

وكانت الإجراءات كالتالي: 
أولًا : المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه. 
2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.
3- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة وعدم حصوله على مؤهل دراسي أعلى من الإعدادية.
4- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.
5- شهادة الميلاد المميكنة.
6- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه. 
7- أصل المؤهل الحاصل عليه.
8- شهاده تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
9- إقرار الذمة المالية.
10- إقرار الحالة الاجتماعية.
11- عدد أربع صور شخصية حديثة.
12- إقرار بقبول العمل بأي مديرية وفقا لاحتياجات الوزارة يوقعه أمام الموظف.
13- ملف لحفظ المستندات.
ثانيًا : تسلم المستندات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا للمواعيد التالية :

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إدارة الموارد البشرية وزارة الأوقاف المصرية مسابقة العمال بالأوقاف