منظمة التحرير الفلسطينية: دور "السلطة" هو إنجاز المشروع الوطني وحماية الفلسطينيين

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن دور السلطة الوطنية الفلسطينية هو إنجاز المشروع الوطني في الحرية والاستقلال، وحماية شعبنا، ولن ترضى بغير هذا الدور الوطني والتاريخي.

وأضاف الشيخ اليوم الجمعة، إن ما نتعرض له حرب شرسة وشاملة، يتطلب وحدة شعبنا وتماسكه بكل قواه، داعيا المجتمع الدولي التحرك العاجل قبل فوات الأوان، وإرسال لجان تحقيق وحماية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تغريده له كتب الشيخ " أصوات مسؤولة في حكومة الاحتلال تدعي ان السلطة غير قادرة على السيطرة في الضفة الغربية وانها في طريقها للانهيار، ناسين او متناسين اننا شعب تحت الاحتلال ومشكلة شعبنا المركزية هي بقاء هذا الاحتلال على ارضنا".

ووجه الشيخ تساؤلات الى الجهات الإسرائيلية قائلا:" هل انتم قادرون على لجم وكبح جرائم وعنف المستوطنين المسلحين ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء وحرق بيوتهم وممتلكاتهم!!!".

على إسرائيل ان تعترف ان المشكلة في احتلالها ولا خيار الا الحل السياسي الذي ينهي هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.