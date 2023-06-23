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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بروض الفرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تحت أشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة روض الفرج ضبط المتهمين.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الجيزة ، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص. 

أغترافات المتهمين

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية إعترفوا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقروا بإرتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب،

كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموهما بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

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