«الأهلي الكويتي - مصر» يعلن بدء برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن بدء برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات للعام الدراسي 2023، حيث يتيح البنك إمكانية التقديم لطلاب الجامعات للتدرب بالبنك مستهدفا إثراء معرفتهم المصرفية وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل.

تتمثل متطلبات التقديم ان يكون الطالب في أحد الفرقتين الثانية / الثالثة بالجامعة وحاصل على تقدير (جيد) أو أعلى. ويستمر التدريب لمدة شهر متواصل في الإدارات المختلفة بالبنك داخل المقر الرئيسي أو الفروع، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة بعد انتهاء فترة التدريب بالبنك.

يسعى البنك الأهلي الكويتي - مصر إلى تمكين الشباب من كافة المجالات لدمجهم داخل القطاع المصرفي من خلال إتاحة فرص التدريب والتوظيف التي تصقل معرفتهم وتزودهم بالمهارات الضرورية لشغل وظائف مستقبلية بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

كما يحرص البنك دائما على الاستثمار في كوادره البشرية الشابة باعتبارهم الثروة الحقيقية للبنك وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لزيادة كفاءتهم وتعزيز فرصهم لاكتساب خبرات عملية تمكنهم من تحقيق طموحاتهم المهنية وتضمن تعزيز بيئة العمل بالبنك بكوادر لديها المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح. وينطلق هذا الاهتمام بالموارد البشرية من اعتراف البنك بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الموارد في تحقيق أهداف البنك وإعلاء قيمته التنافسية وضمان النمو المستدام.