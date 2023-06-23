تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 23 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية سوف تطرح هذه الفترة الكثير من الأفكار المبتكرة في مكان العمل، وقد تواجه بعض الرفض في البداية، عليك تبسيط أفكارك وعرضها بطريقة منطقية فهي ممتازة لكنها بحاجة لطريقة عرض جيدة، من الناحية العاطفية سوف تشهد بعض التطورات غير المتوقعة ابدًا، بالرغم من أنها تطورات مفاجئة الا انك سعيد بها.

برج الثور

من الناحية المهنية تعاني من تعب نفسي وإرهاق في مكان العمل وسوف تنقلب الأمور لصالحك وتشعر بالراحة بعد تعب وتوتر طويل، وسوف تتخلص من حالة القلق التي رافقتك في الفترة الماضية، قد تواجه بعض المشاكل البسيطة في المساء والناتجة عن تناقل الكلام. أما من الناحية العاطفية حب جديد يدخل حياتك.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية سوف تخوض بعض النقاشات في مكان العمل والعائلة، ويحاول أحد الأشخاص فرض عليك أمر لا تريده، سوف تشعر بالضغط الشديد، بعيدًا عن هذا الأمر حياتك بشكل عام مستقرة، وتسير بشكل هادئ، وقد تتلقى ترقية في العمل أو مكافأة مالية تشعرك بالسعادة الكبيرة وتساعدك في ترتيب مستقبلك، عاطفياً حب جديد يدخل حياتك.

برج السرطان

من الناحية الصحية سوف تشعر بأنك مريض او ان هناك بعض الآلام، هذا الشعور قد يكون نفسي أكثر من انه مشكلة جسدية، لذلك حاول ان لا تفكر كثيرًا بوضعك الصحي ولا تدقق بكل تفصيلة، من الناحية المهنية من الضروري أن تشتغل على نفسك أكثر وتطورها.

برج الأسد

من الناحية المهنية عليك حل بعض المشاكل العالقة مع أحد الزملاء المقربين، ويجب عليك التخطيط ليوم عائلي، تقضيه مع أسرتك وتقوموا ببعض المهام سويًا، هم بحاجة لك ويشعرون بالاشتياق الشديد لك، أما من الناحية العاطفية أنت تفكر بزيارة شخص مقرب لم تتواصلا منذ مدة، بادر بالاتصال به وزيارته وإعادة العلاقة فيما بينكما.

برج العذراء

من الناحية المهنية أنت تفكر بالبدء بمشروع جديد وسوف تعمل على إنجاح الأمر بشكل كبير، تطرق كل الأبواب الممكنة وتتمكن من الوصول إلى ما تسعى اليه، لا تيأس قبل الوصول للنهاية يا عزيزي، من الناحية العاطفية سوف تتمكن من إثارة إعجاب أحد الأشخاص المقربين منك، تتلقى الكثير من الدعوات الاجتماعية وتعمل على تلبيتها.

برج الميزان

من الناحية المهنية يجب عليك يا عزيزي الاستفادة من أخطائك والتعلم منها جيداً، انتبه خلال انجاز المهام وحافظ على تركيزك، سوف تجد نفسك حكمًا بين 2 من افضل اصدقائك بعد وقوع خلاف بينهما، حاول إنهاء هذا الخلاف ومساعدتهما على تجاوزه، من الناحية العاطفية تحاول مصالحة الشريك بشتى الطرق الممكنة بعدما اغضبته في وقت سابق.

برج العقرب

من الناحية المهنية إن الأمور ما زالت غير مستقرة وسوف تشعر بعد الراحة، وعليك السيطرة على انفعالاتك حتى لا تؤثر سلبًا على قراراتك، لكن لا تتسرع في الإجابة على أحد العروض التي تتلقاها، عليك الخروج بشكل اكبر مع الأصدقاء المقربين والكشف عن ما تشعر به، الحديث معهم سيشعرك بالراحة والاطمئنان.

برج القوس

من الناحية المهنية هذه الفترة يجب عليك تنظيم وقتك وأهدافك يا عزيزي، كما يجب عليك البحث عن انشطة مفيدة للقيام بها من أجل تحسين مزاجك والخروج من حالة الروتين التي تعيش بها، أنت تفكر بإجراء بعض التغيرات في المنزل خاصة بالديكور، لا تبالغ في الإسراف بهذه الديكورات، أما من الناحية العاطفية شريك حياتك يثق بك لا تخيب ظنه.

برج الجدي

من الناحية المهنية سوف تلقى على عاتقك هذه الفترة الكثير من المهمات الصعبة جداً، لكنك تتمكن من إنجازها فانت موظف طموح ومبدع وتملك القدرات الكافية لاثبات نفسك، أما من الناحية الصحية يجب عليك التخلص من القلق المبالغ به، هذا الأمر بدأ يؤثر سلبًا على صحتك الجسدية، انتبه لصحتك ومارس التمارين الرياضية بشكل مستمر.

برج الدلو

من الناحية المهنية قد تفتح أمامك الفترة المقبلة الكثير من الأبواب التي ظننت أنها لن تفتح، تتحسن الأمور في العمل، بالرغم من حبك الشديد للبقاء وحدك، أما من الناحية العاطفية إن علاقتك مع الشريك تتحسن وتصبح أكثر رومانسية حاول أن تهتم به أكثر.

برج الحوت

من الناحية المهنية هناك الكثير من اللقاءات في هذه الفترة، وجميعها تكون لصالحك، انتبه لتصرفاتك مع زملائك في مكان العمل، ولا تدقق على كل كلمة ولا تخوض أي مشكلة بسبب بعض الأمور غير المهمة، من الناحية العاطفية إن الأمور بينك وبين الشريك غير واضحة، من الممكن أن يقع خلاف بينكما بسبب إهمالك حاول أن تهتم به، أما من الناحية الصحية أمورك ممتازة.