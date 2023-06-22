بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطروح

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي بالكيلو 119، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 5 أشخاص يعانون من إصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق المشار إليه.

المصابون هم:

1_ محمد سالم محمد 25 سنة، مقيم القاهرة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك بالجبهة وكسر بالذراع الأيسر.

2_ هشام محمد الكاشف 39 سنة، مقيم القاهرة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالذراع الأيسر.

3_ محمد محمد حسن 39 سنة، مقيم المنوفية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضي بالجبهة واشتباه نزيف بالمخ وكسر بالذراع الأيسر.

4_ يوسف حسين حسن 28 سنة، مقيم القاهرة، يعاني من كسر مضاعف بالفخذ الأيسر.

5_ مصطفى يسري محمد 24 سنة، مقيم القليوبية، يعاني من جرح قطعي بالجبهة.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.