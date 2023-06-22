أوقاف مطروح تنظم رحلة ترفيهية للمشاركين في "البرنامج الصيفي للطفل".. صور

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، رحلة ترفيهية للمشاركين في البرنامج الصيفي للطفل، للقرية البدوية غرب مدينة مرسى مطروح، بحضور حسن عبد البصير عرفة مدير أوقاف مطروح، والسعيد خلف إمام مسجد التنعيم، ومحمود مخلوف إمام مسجد العوام.

وأوضح مدير أوقاف مطروح أن الرحلة ضمت 200 طفلا مع عدد كبير من أولياء الأمور، وبدأت الرحلة من مسجد التنعيم بصورة تذكارية وتوجهت للقرية البدوية لتناول وجبة الفطور، ثم تحرك الأطفال متجولين في حديقة الحيوان الخاصة بالقرية، ثم متحف التراث البدوي والسيوي ومتحف الحيوانات المحطة، والتقطوا الصور التذكارية انتهاءً بالملاهي، وتم عمل المسابقات الدينية والثقافية بين الأطفال وسط أجواء من الفرح من أولياء الأمور والأطفال.

وتحدث إليهم مدير الشيخ حسن عبد البصير عن سعة الإسلام وحرصه على إدخال السرور على أبنائه ورخص في اللعب للأطفال فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي

كما تحدث مع الأبناء عن التعامل الراقي مع البيئة والحفاظ عليها والرحمة بالحيوان أثناء زيارة حديقة الحيوان بالقرية، وانتهت بزيارة كهف الملح والتمتع بشلالات المياه.

ومن جانبهم أثنى أولياء الأمور على البرنامج الصيفي للطفل وعلى تجديد الخطاب الديني ومساندة الأسرة في تربية أبنائها.

أوقاف مطروح تنظم رحلة ترفيهية للمشاركين في "البرنامج الصيفي للطفل"

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