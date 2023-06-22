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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إجراءات عاجلة لضخ مياه الشرب بكامل قوتها إلى بورسعيد

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الري ومحافظ بورسعيد
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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، عن البدء في تنفيذ إجراءات عاجلة لضخ المياه بكامل قوتها إلى المحافظة، وذلك على هامش زيارة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ومحافظ بورسعيد لمحطة المياه العكرة بالقنطرة غرب، لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ.

وأكد محافظ بورسعيد على أنه سيجرى تزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على أعمال تطهير  الترعة ومأخذ محطة رفع مياة عكرة القنطرة بأكثر من 6 معدات للتطهير بالترعة، وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة من المعدات، حتى يعود منسوب المياه إلى طبيعته وضح المياه بكامل قوتها، مطالبا أجهزة الري والشركة القابضة لمياة الشرب بالتواجد على مدار 24 ساعة حتى تعود المياه بصورة طبيعية.

وكانت محافظة بورسعيد قد شهدت صباح اليوم انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بأحياء المحافظة المختلفة.

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