شاب يقتل أخته بعد التعدى عليها بحزام فى دار السلام

شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة واقعة مأساوية عندما أقدم شاب على قتل أخته بعد التعدى عليها بحزام .

بلاغ مفتش صحة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مفتش صحة بدار السلام باشتباهه فى وفاة فتاة عمرها 20 عاما.

وقال مفتش الصحة فى بلاغه، إن شاب حضر اليه لاستخراج تصريح دفن لشقيقته بزعم وفاتها فى حادث سير.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعُثر على جثة فتاة وبمناقشة الشاب قرر بوفاة شقيقته في حادث سير وقامت رجال المباحث باصطحابه ليرشدهم عن مكان الحادث وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين كذب رواية الشاب.

وباستكمال فحص جثمان الفتاة تبين وجود كدمات وآثار تعذيب بجسدها، وبتشديد الخناق عليه إنهار واعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.