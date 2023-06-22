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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: إصلاح الهيكل المالي العالمي ضرورة لتعزيز تمويل التنمية المستدامة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات.

وطالب الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شركات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في العاصمة الفرنسية باريس، بتطوير سياسيات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطرااف، وذلك لتعظيم قدراتها علي الأقراض وتيسير نافذ الدولة النامية له، وكذلك تعزيز الحوار بينها وبين وكالات التصنيف الإتنئماني لزيادة قدراتها علي الأقراض دون المساس بتصريفها علماً بأن المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ علي المطالبة بكثير من تلك الإصلاحات.

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