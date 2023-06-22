الرئيس التونسي: بلادنا ليست للإيجار أو البيع.. وكل القرارات ستنبع من إرادة الشعب

قال الرئيس التونسي قيس سعيد "إن تونس للتونسيين وليست للإيجار أو البيع وكل القرارات ستنبع من إرادة الشعب التونسي، مؤكدا أنه بفضل الصدق والثبات على المبادئ ستحقق تونس المعجزات، فهي دولة قوية وثرية وتزخر بالطاقات والشباب القادر على العطاء، مضيفًا أن راية تونس ستظل مرفوعة وسنحميها.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس سعيد، لأحد جرحى الثورة، يسري الزرلي بمستشفى فوش بالعاصمة الفرنسية، على هامش مشاركته في أعمال "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد" التي ستنطلق اليوم الخميس.

وأضاف سعيد أن تونس لن تنسى جرحى وشهداء الثورة وما قدمه الشعب من تضحيات، ومن الواجب الإحاطة بكل التونسيين في كل مكان، وبعائلات الشهداء الذين فدوا تونس بدمهم من المؤسستين العسكرية والأمنية ومن المدنيين.

وكان الرئيس قيس سعيّد، قد توجه أمس الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في قمة "من أجل عقد مالي جديد"، التي ستنعقد يومي 22 و23 يونيو الجاري.