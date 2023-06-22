المغرب وهولندا يوقعان اتفاقية لإنشاء صندوق استثمارى بـ300 مليون يورو

وقّع المغرب وهولندا اتفاقية تقضي بإنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليون يورو، ما يعادل 3.2 مليار درهم، لتمويل مشاريع استثمارية في البنيات التحتية.

جرى التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذا الصندوق، الأربعاء، في مدينة سلا، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، ومارك روت، رئيس الحكومة الهولندية، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد يضم وزراء ورجال أعمال.

وقال ألكسندر دوغاي فورتمان، مكلف بالمشاريع في المغرب وغينيا والسنغال في الصندوق الاستثماري “Invest International” المُوقع على الاتفاقية، إن 35 % من المبلغ المخصص لهذا الصندوق عبارة عن منحة، والباقي على شكل قروض.

وأشار فورتمان، إلى أن الصندوق سيمول مشاريع تتعلق بالماء والطاقات المتجددة، وقال إن هولندا تولي اهتماما بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن يتم استكشاف إمكانية الاستثمار بعد تقديم الحكومة المغربية لخطتها الجديدة في هذا المجال.

وذكر المسؤول الهولندي أن هناك سعيا إلى العمل مع صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل تحديد المشاريع الاستثمارية، كما جرت مباحثات مع الوكالة المغربية للموانئ لتحديد الاحتياجات فيما يخص البنيات التحتية المينائية بالنظر إلى تجربة هولندا في مجال.

وأشار فورتمان الى انه سيتم استثمار 300 مليون يورو خلال 3 سنوات، وبعدما سيتم تقييم البرامج وبحث إمكانية ضخ مخصصات مالية إضافية

وتعتبر هولندا المستثمر الأجنبي الخامس في المغرب، حيث تعمل حوالي 70 شركة هولندية في المغرب في مجالات عديدة.

وقال رئيس الحكومة المغربية - في كلمة خلال حفل التوقيع - إن حجم التبادل التجاري بين المغرب وهولندا بلغ حوالي 1.7 مليارات يورو (18.5 مليار درهم) خلال العام الماضي، وفق الإحصائيات، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات ورفع مستوى التبادل التجاري بالنظر للإمكانيات الكبيرة المتاحة.

وأكد أخنوش أن "هولندا يمكن أن تلعب دورا في تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مشددا على أهمية الاستمرار في الحوار حول مجالات الأمن والعدل والهجرة.