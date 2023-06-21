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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| الحجز على تكييفات الفنان محمد رمضان.. قضية الراقصة بوسي ولاعب الزمالك السابق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، الحجز على تكييفات الفنان محمد رمضان ، وإخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه، وتأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي وآخرين بقضية "الجوكر" لـ21 أغسطس .. وإليكم التفاصيل.

 


لعدم سداده 9 ملايين جنيه.. الحجز على تكييفات الفنان محمد رمضان

https://www.albawabhnews.com/4827969


إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه

https://www.albawabhnews.com/4827888


تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي وآخرين بقضية "الجوكر" لـ21 اغسطس

https://www.albawabhnews.com/4827879


حبس المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بالساحل
https://www.albawabhnews.com/4827841


تأجيل استئناف إسلام جابر على حكم حبسه بواقعة سرقة عقد الزواج العرفي
https://www.albawabhnews.com/4827824


حبس عاطل و3 سيدات لسرقتهم الركاب بالمواصلات في مدينة نصر

https://www.albawabhnews.com/4827803

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