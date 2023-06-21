نشرة الحوادث| الحجز على تكييفات الفنان محمد رمضان.. قضية الراقصة بوسي ولاعب الزمالك السابق

رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، الحجز على تكييفات الفنان محمد رمضان ، وإخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه، وتأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي وآخرين بقضية "الجوكر" لـ21 أغسطس .. وإليكم التفاصيل.



لعدم سداده 9 ملايين جنيه.. الحجز على تكييفات الفنان محمد رمضان

https://www.albawabhnews.com/4827969



إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه

https://www.albawabhnews.com/4827888



تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي وآخرين بقضية "الجوكر" لـ21 اغسطس

https://www.albawabhnews.com/4827879



حبس المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بالساحل

https://www.albawabhnews.com/4827841



تأجيل استئناف إسلام جابر على حكم حبسه بواقعة سرقة عقد الزواج العرفي

https://www.albawabhnews.com/4827824



حبس عاطل و3 سيدات لسرقتهم الركاب بالمواصلات في مدينة نصر

https://www.albawabhnews.com/4827803