نشرة الحوادث| الحجز على تكييفات الفنان محمد رمضان.. قضية الراقصة بوسي ولاعب الزمالك السابق

رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، الحجز على تكييفات الفنان محمد رمضان ، وإخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه، وتأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي وآخرين بقضية "الجوكر" لـ21 أغسطس .. وإليكم التفاصيل.
لعدم سداده 9 ملايين جنيه.. الحجز على تكييفات الفنان محمد رمضان
https://www.albawabhnews.com/4827969
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه
https://www.albawabhnews.com/4827888
تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي وآخرين بقضية "الجوكر" لـ21 اغسطس
https://www.albawabhnews.com/4827879
حبس المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بالساحل
https://www.albawabhnews.com/4827841
تأجيل استئناف إسلام جابر على حكم حبسه بواقعة سرقة عقد الزواج العرفي
https://www.albawabhnews.com/4827824
حبس عاطل و3 سيدات لسرقتهم الركاب بالمواصلات في مدينة نصر
https://www.albawabhnews.com/4827803