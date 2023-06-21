قسائم شراء بـ400 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية بشمال سيناء من البنك الزراعي المصري

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، عبد الحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا في البنك الزراعي المصري، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

ووجه المحافظ الشكر للبنك برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، على الجهود المبذولة لخدمة المجتمع السيناوي، حيث سبق توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة والبنك لتوريد سيارات "فان" لتوزيعها على أصحاب التكاتك في مركز ومدينة بئر العبد للعمل كبديل للتوكتوك.

وأكد المحافظ علي قيام البنك بالتبرع بمبلغ 400 ألف جنيه للأسر الأولي بالرعاية في شمال سيناء، وذلك في صورة كوبونات "قسائم" لشراء اللحوم والمواد الغذائية، من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية بوزارة التموين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ إلي أنه وجه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لوضع آلية التوزيع بحيث تشمل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والاسر الأكثر احتياجا في مختلف مدن المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين البنك والمحافظة لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا في مختلف مناطق المحافظة لتوفير حياة كريمة لهم.