«جبالي» يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى وثورة 30 يونيو

هنأ المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشعب المصري العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك قائلا:

"يطيب لي في هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيـج يتوافـدون مـن مشارق الأرض ومغاربهـا إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه باسمي واسمكم جميعًا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصرى الكريــــم وللأمــــة العـــــربية و الإسلاميـــة بمناسبــة قـــــرب قـدوم عيـد الأضحـى المبارك، داعيا الله عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعـوب العالــــم بالخيــر واليمـن والبركـات.

ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة، احتفال مصر فـــى الثلاثين مـــن شهر يونيو الجــارى بالثــــورة المجيــدة التى سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القويـــة على أن الشعـــوب حيــن تنتفـــض لا يقــــف أمامهـــا أى عائق.

وهى أيضاً الثورة التى غيرت مجرى أحداث التاريخ المصرى الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطنى المصرى الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيــــادة فخامــة السيد الرئيــس عبـــد الفتـــاح السيسـى، رئيس الجمهورية. وكـــل عــام وحضراتـكـم جميعاً بـخيـر".