ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالساحل

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية بمنطقة الساحل.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الساحل ، وضبط بحوزتهما حقيبة عثر بداخلها على (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سماعة) مجهولين المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بأن المضبوطات من متحصلات واقعه سرقة من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف " بإستخدام الدراجة المضبوطة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.