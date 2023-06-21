بالفيديو.. عضو الشيوخ: الحوار الوطني يشهد مساحات مشتركة بين الجميع

قال عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحياة السياسية تعيش حالة غير مسبوقة بسبب الحوار الوطني، حيث إنه في الماضي كانت هناك حالات حوارية لكنها لم تكن بهذا الحجم أو التحضير الجيد، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا لعقد هذا الحوار من باب الحرص على الدولة المصرية ومصلحتها بعدما اطمأن إلى استكمال مؤسسات الدولة المصرية، والحالة التي وصلت إليها مصر من استقرار اقتصادي وأمني.

وأضاف "هلال" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الحوار الوطني دعوة حوارية بين كل أطياف المجتمع المصري، ليس مقصورا على فئة بعينها، كما أنه ليس حوارا بين فئة والحكومة كما يتخيل البعض، وليس حوارا بين فصيلي الموالاة والمعارضة، لكنه حالة حوارية نتمنى من الله أن تكون مستمرة معنا كشعب وسياسيين، موضحًا أن الحوار الوطني يشهد مساحات مشتركة بين الجميع بشكل لا يمكن تخيله.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وهذا المبدأ أراه متحققا داخل أروقة الحوار الوطني، والكل مشارك والهدف الأساس هو الوصول بمخرجات لصالح الوطن والمواطنين، موضحًا أن الكل مشارك من أرضية وطنية والكل بدأ يسمع ويصل إلينا، هنا ثقافة الحوار، نسمع ونشارك الآراء، أنا عضو في حزب مستقبل الوطن وأعلنت منذ اليوم الأول أنني سأدخل الحوار الوطني ولست متمسكا بأفكاري، ومستعد كحزب أن أتقبل أفكار الآخرين إن رأيتُ فيها إنها لمصلحة الوطن والمواطنين.

وأردف، عضو مجلس الشيوخ: "أكاد أزعم أن الجميع في الحوار الوطني اتفق على أن الزيادة السكانية تستلزم زيادة أعداد مجلسي النواب والشيوخ، ولكن هناك اختلافات بوضع محددات هذه الزيادة،مثل أرقام الزيادة، والأساس الذي سنرفع العدد بناءً عليه، ويجب أن تكون لدينا إحصائية حقيقية من الأجهزة الرسمية للدولة بعدد سكان مصر، وبناءً عليه نضع العتبة الانتخابية، ومن ثم، نقوم بتقسيم الدوائر".