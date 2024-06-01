مظاهرات في إسرائيل لمطالبة الحكومة بالموافقة على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن

من المقرر أن ينظم منتدى أسر الرهائن والمفقودين مسيرة أسبوعية في تل أبيب، الساعة 8 مساء اليوم السبت، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما سيشارك اخرين في احتجاجات تطالب الحكومة بالاستقالة، وسيجرى تنظيمها في مكان قريب من المسيرة.

وستأتي الاحتجاجات بعد أن رحب المنتدى بخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الجمعة، الذي يوضح بالتفصيل ما قال إنه اقتراح إسرائيلي للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس ولنهاية العدوان علي غزة.