الاتصالات: تأسيس 689 شركة تكنولوجيا خلال الربع الأول من 2024

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الربع الأول من 2024 إلى 689 شركة مقارنة بـ608 شركة تم تأسيسها في الربع الأول من 2023.

في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 635.49 جنيه خلال الربع الأول من 2024 مقارنة ب 996.29 جنيه خلال الربع الأول من 2023.

وبلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 2242 نقطة خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بنحو 1797 نقطة خلال الربع الأول من 2023.

ويتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات سبع شركات هي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، فوري وتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصرية للاتصالات، المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، أوراسكوم للاستثمار القابضة، إى فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.