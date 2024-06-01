علا رزق تفوز بـ 3 ميداليات ذهبية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى لذوي الهمم

"خليك قد التحدي ولا تستسلم لظروفك".. شعار رفعته ابنة محافظة الدقهلية علا رزق شحاتة رزق وهي في الـ17 من عمرها وعضو في فريق قادرون باختلاف.

تروي علا لـ"البوابة نيوز" أن موهبتها ظهرت في عمر الثماني سنوات، وإنها عضوة بقادرون بقيادة الدكتور" أيمن علي" المدير الفني للفريق التابع لمديرية الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتورة "منى عثمان"، وكيل الوزارة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة والدكتورة نانسي سمير مسؤول قادرون بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وقالت : إنها حصدت المركز الثاني والميدالية الفضية خلال أول بطولة لها في شهر فبراير عام 2023 وحصدت المركز الثاني والميدالية الفضية.

وفي عام 2024، حصدت المركز الأول ثلاث مرات والميدالية الذهبية، وثلاث بطولات في بطولة ذوي الهمم لألعاب القوي عدو بمسافة 400 ، و200 و100 متر .

واشارت الى انها شاركت في المسابقة القومية "الحلم المصري"، وشاركت في مهرجان إبداع قادرون باختلاف.

وتضيف أنها حصدت خلال شهر مايو العام الجاري المركز الأول 400 متر عدو، و200 متر عدو و100 مركز ثان.

وقال الدكتور "أيمن علي" المدير الفني للفريق إن علا عضو في فرقة الفن التعبيري بفرقة قادرون باختلاف التابعة لوزارة الشباب والرياضة. وأكد أنها حصدت كل تلك البطولات رغم أنها عضو بالفريق منذ أكثر من عامين، وشاركت في المسابقة الوطنية "الحلم المصري في إسكندرية وأول مهرجان إبداع لذوي الهمم علي مسرح وزارة الشباب والرياضة، وشاركت في العديد من الاحتقالات منها احتفالية قادرون باختلاف بقصر الثقافة، واحتفالية العيد القومي لمحافظة الدقهلية، وإنها تعد قدوة لزملائها ونموذجا يحتذي به.

علا رزق



