نهائي دوري أبطال أوروبا.. لاعبو ريال مدريد يستقبلون لونين (صور)

انضم الأوكراني أندريه لونين، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، إلى بعثة فريقه في لندن، التي تستعد لخوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

يواجه فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل لونين منذ ساعات قليلة، لندن من أجل مساندة فريق ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وكان لونين أصيب بالإنفلونزا، وهو ما تسبب في تأجيل سفره مع الفريق قبل أن ينضم لبعثة الملكي اليوم السبت.

لونين

وصرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق المدريدي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، بأن البلجيكي تيبو كورتوا يحرس عرين الملكي أمام دورتموند، في ظل جلوس الأوكراني أندريه لونين على مقاعد البدلاء.

لونين

وكان لونين ظهر بشكل جيد طوال موسم 2023-2024 المنقضي، في مركز حراسة مرمى الريال، ليعوض كورتوا الذي أصيب مطلع الموسم بقطع في الرباط الصليبي، وكان من المقرر أن يحمي لونين شباك الميرينجي في النهائي، ولكن تعرضه للإنفلونزا حال دون ذلك، ليقرر أنشيلوتي الدفع بالمخضرم كورتوا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما دافع لونين عن مرماه في أغلب مباريات البطولة هذا الموسم حتى بلوغ النهائي.

وحرص لاعبو ريال مدريد على استقبال أندريه لونين في مقر إقامة البعثة، رفقة أنشيلوتي وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، لدعمه قبل المواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، لتقام في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.