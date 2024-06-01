أزمة جماهيرية لـ ريال مدريد قبل مواجهة بوروسيا دورتموند بنهائي أبطال أوروبا

تحولت رحلة 270 مشجعًا من نادي ريال مدريد، المسافرة إلى لندن لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند إلى كابوس، بعد إلغاء رحلتهم الجوية بسبب عطل ميكانيكي، دون أي حلول بديلة من قبل شركة الطيران.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، واجه بعض مشجعي ريال مدريد صدمة إضافية عندما اكتشفوا أنهم ضحايا لعملية احتيال، بعد شرائهم تذاكر وهمية.

وعلى الرغم من أن الحادث لا يتحمل ريال مدريد أي مسؤولية فيه، إلا أن النادي الملكي بذل قصارى جهده لمساعدة المشجعين المتضررين، من خلال محاولة تأمين رحلات بديلة لهم.

وبعد فشل جميع المحاولات، قرر نادي ريال مدريد تعويض المشجعين، الذين لم يتمكنوا من السفر بتذاكر لمشاهدة المباراة في مقصورة كبار الشخصيات في ملعب سانتياجو برنابيو.

ويتطلع ريال مدريد لحصد اللقب الـ15 في تاريخه، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في حصد لقب البطولة برصيد 14 مرة.

بينما يبحث بوروسيا دورتموند عن اللقب الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعد حصده لقب نسخة عام 1997.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، لتقام في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، عبر قناتي beIN Sports HD 1 beIN Sports HD 2.