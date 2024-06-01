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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال العملية الامتحانية بعدد من الكليات

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات كليات الصيدلة
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اجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولات تفقدية جديدة اليوم السبت،  في بداية الأسبوع الثاني لامتحانات كليات الجامعة، حيث تفقد لجان امتحانات كلية الصيدلة، والتي يؤديها الطلاب بمركز الاختبارات الإلكترونية، أعقبها جولتين اخرتين، للجان كليتي الحاسبات والمعلومات، والسياحة والفنادق.

كان في استقبال رئيس الجامعة خلال جولاته التفقدية، عمداء تلك الكليات ووكلائها.

وتابع فرحات، مدى الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتطبيق كافة التعليمات والإجراءات المُتخذة التي تضمن تهيئة المُناخ المُلائم للطلاب، وإتاحة سبل الراحة لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها؛  لتأدية الامتحانات دون اية معوقات.

وأكد رئيس الجامعة، أن الامتحانات تسير بهدوء، وسط تواجد مستمر من عمداء الكليات ووكلائها، والتزام المراقبين والملاحظين، حيث يُؤدي الاختبارات نحو 80 ألف طالباً وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة.

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الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا مركز الاختبارات الإلكترونية كلية الصيدلة جامعة المنيا تفقد اعمال السياحة والفنادق