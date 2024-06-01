توافد الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، صورًا لتوافد المتظاهرين، أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلي، حيث تم إغلاق الشوارع الجانبية والمؤدية للوزارة، كما طوقت الشرطة الإسرائيلية المكان لعدم خروج المظاهرات لأماكن أخرى.

توافد عدد من المتظاهرين الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، من أجل المظاهرات التي دعت لها عائلات المحتجزين للضغط على بنيامين نتنياهو لقبول مقترح صفقة التبادل الأخير.

وفي نفس السياق، طالبت عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أعضاء الكنيست بدعم الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.