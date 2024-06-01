أستاذ قانون دولي: الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت في موقف محرج جدًا حيال شعبها

قال الدكتور باسل منصور، أستاذ القانون الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة أصبحت في موقف محرج جدًا حيال الشعب الأمريكي، ممثل في الأكاديميين وطلبة في الجامعات الأمريكية، وأصبح محرج له أيضًا بسبب القرارات الدولية والشرعية الدولية بخصوص ما صدر من محكمة العدل الدولية وما سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية، لأن على يقين أن تام في حالة كانت هناك أو عدالة دولية سيصدر قرار من خلال المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف منصور، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القوانين والتشريعات الدولية، فتل أبيب تريد أن تخرج من هذه المعركة منتصرة ولا تريد بأي حال من أحوال أن تخرج من هذا الموقف ولو مهزوزة، فإذا خرجت بهذه الصورة سيكون عندها رؤية مستقبلية إنه في الضفة الغربية وفي المناطق المجاورة سيكون موقف إسرائيل مهزوزا، والشعار الذي تدعيه إسرائيل دائما أنه الشعب الذي لا يقهر هذه الشعارات ستذهب بالهواء.

وأكد، أن إسرائيل هي دولة دموية لا تسأل كم عدد الضحايا حتى من كلا الطرفين، ولكن هدفها الأساسي أنها تسيطر على قطع غزة، وأن تكون منتصرة بالقضاء على المقاومة الفلسطينيين، ولكن الفلسطينيين لا يمكن بأي حال من الأحوال إنهائهم، فالفلسطينيون موجودون، وإسرائيل لا تعلم أنها تخلق جيلا مناضلا أكثر وأكثر لأنه رأى الويلات، رأى الأم، رأى الأب، رأى الأخ وهو جريح، وهو أسير، فأمل تل أبيب الوحيد هو القضاء على المقاومة الفلسطينية.

