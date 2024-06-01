ألمانيا تعلن عن نظام تأشيرة جديد للعمال المهرة دون شرط التعاقد مع الشركات

أعلنت ألمانيا عن نظام تأشيرة جديد للعمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي يسمح للمتقدمين بالانتقال إلى ألمانيا والبحث عن عمل لمدة تصل إلى عام إذا استوفوا معايير معينة، دون شرط التعاقد مع الشركات.

ويحمل نظام التأشيرة الجديد اسم "بطاقة فرصة البحث عن عمل"، ويسمح للحاصلين على تدريب مهني لمدة عامين على الأقل أو شهادة جامعية معترف بها من قبل ألمانيا، فضلًا عن معرفة اللغة الألمانية أو الإنجليزية بالحصول على التأشيرة.

وتمنح التأشيرة وفق آليات للتثبت من المهارات اللغوية والخبرة المهنية؛ وبمجرد منح التأشيرة يستطيع المتقدمون دخول ألمانيا والبحث عن عمل لمدة تصل إلى عام.

والنظام الجديد لا يشترط كسابقه تقديم عقد عمل مع شركة ألمانية قبل دخول البلاد، أو الحصول على المؤهل من ألمانيا؛ وهو ما يحد من الإجراءات البيروقراطية.

وعزت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الإعلان عن نظام تأشيرة البحث عن عمل؛ لتوفير عمال مهرة وفق ما يحتاجه الاقتصاد الألماني بشكل عاجل.

ويعد نظام التأشيرات الجديد جزءًا من حزمة تشريعات تستهدف معالجة النقص الحاد في العمالة الماهرة في ألمانيا؛ حيث دخلت المرحلة الأولى حيز التنفيذ في شهر نوفمبر الماضي وتضمنت تسهيل الطريق للحصول على تصريح الإقامة المعروف باسم /البطاقة الزرقاء/ للاتحاد الأوروبي وللعمال المهرة المعترف بهم.