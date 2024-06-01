عضو"القومي للمرأة": وصول حملة "احميها من الختان" لـ أكثر 4.1 مليون سيدة

كشفت الدكتورة زينب النجار، عضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة، عن تفاصيل حملة طرق الأبواب والخاصة بختان الإناث.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن حملة طرق الأبواب “احميها من الختان” وصلت لأكثر 4.1 مليون سيدة.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة أطلق حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية، للوصول للسيدات وتوصيل الرسائل التوعوية للقضاء علي ختان الإناث.

وأشارت إلى أن كل العاملين في الحملة يعملون بحب وجهد من خلال مردود وتغير في التفكير، لأن طرق الأبواب أسهل الطرق للتواصل المباشر مع الأسر والسيدات.