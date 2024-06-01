موازنة النواب: 3 شرائح لن يقترب منها في زيادة أسعار الكهرباء

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لن يجري الاقتراب من أسعار الكهرباء لأول 3 شرائح، وسوف يستمر دعمهم.

وأضاف ياسر عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "يجب أن تستمر شركات الكهرباء في تأدية الخدمات الخاصة بها كي لا تتأثر سلبا".

وأوضح ياسر عمر: "الأزمات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم هي العدو الرئيسي لنا".

وأكمل ياسر عمر: "لن يتم المساس بأسعار الكهرباء لأول 3 شرائح الأقل استهلاكا"، مضيفا: "توليد الكهرباء يحتاج إلى غاو ومازوت بتكلفة نحو 15 مليار جنيه في الشهر".

وتابع ياسر عمر: "الموازنة الجديدة بها دعم بأكثر من 96 مليار جنيه لرغيف الخبز ولم يتم رفع الدعم عن منظومة الخبز مطلقا".