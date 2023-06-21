رفع درجة الاستعداد القصوى بالقليوبية لاستقبال عيد الأضحى

أعلن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه جرى اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2023 م وذلك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة.

وأكد "الهجان" ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل قطاع الطب البيطري خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر وفي هذا الصدد قرر "الهجان" الإعفاء من رسوم الذبح للأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال فترة عيد الأضحي المبارك لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي داخل المجازر كما تقرر زيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر لتلائم ضغوط العمل وزيادة نشاط الذبح خلال ايام عيد الأضحى المبارك كما تقرر تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة من قبل مديرية الطب البيطري على جميع المجازر بنطاق المحافظة كما تقرر تفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير احتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه خلال العيد المبارك.

كما تقرر تفعيل الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكل التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحه وحياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى تفعيل الرقابه على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز ط وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر اسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين.

ووجه المحافظ، الاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافذ والمحلات والمعارض خاصة لحوم الأضاحي وتوافر الخدمات الاساسيه للمواطنين المقدمة من كل قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحليه للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظه وقيام رؤساء الوحدات المحليه خلال ايام العيد بالعمل المستمر لازالة الاشغالات التي تعوق المارة وتكثيف اعمال النظافه ورفع القمامه والمتابعه المستمرة للازاله الفوريه لايه تعديات على الاراضى الزراعيه أو أملاك الدولة أو طرح النهر واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون و كذا الاستجابه الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخي أو إهمال.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظه لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطيه المدن والمراكز والقرى بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس، وكذا سائقي التاكسي للالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب.

كما وجه" المحافظ" برفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الاسعاف لاستقبال أي حالات طارئهطة والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، وأيضا رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافقة(المياه - الصرف الصحي - الكهرباء - الغاز)، ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظه على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أي أعطال أو أحداث طارئة، واتخاذ إجراءات حلها فورا.

ووجه "الهجان" بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء وربطها على الغرفه الرئيسيه للعمليات بديوان المحافظه للٱبلاغ عن أي طوارئ والتجاوب معها فورا.