وكيل شباب الدقهلية تعقد الاجتماع التحضيري للجمعيات العمومية 2023

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الإجتماع التحضيري للجمعيات العمومية 2023، مع رؤساء أقسام الهيئات الشبابية بالإدارات الفرعية، اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية، إستعدادا للجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية.

وحضر الإجتماع الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابيه بالمديرية، و أشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، و رؤساء أقسام الهيئات الشبابية ومسئولي الربط الإلكتروني بالإدارات الفرعية، و مسئولى الهيئات الشبابية بالمديرية.

فيما رحبت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة فى البداية برؤساء أقسام الهيئات الشبابية والربط الإلكتروني بالإدارات الفرعية، وشكرت الجميع بإدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، ورؤساء اقسام الهيئات الشبابية بالإدارات الفرعية علي المجهود المبذول، واكدت علي صدى الدورة التدريبية التي تم تنفيذها من قبل ادارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بالإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وناقشت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة مع السادة رؤساء أقسام الهيئات الشبابية بالإدارات الفرعية، الإجراءات والتعليمات وأهمية الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات العمومية، والإنضباط والحيادية خلال الأعمال التحضيرية للجمعيات العمومية، وان مديرية الشباب والرياضة والعاملين بها، يقفون على مسافة واحدة من الجميع أثناء إنعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية.

كما تحدث الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة عن أهمية تنمية الموارد بالهيئات الشبابية، وذلك من خلال إستغلال المساحات الموجودة داخل مراكز الشباب وطرحها بنظام حق الإنتفاع، بما يحقق دخل ورصيد يدخل في حساب المراكز يسهم في تعيين الموارد البشرية في ظل النقص الموجود بالمراكز ويسهم في زيادة الأنشطة والفعاليات والبرامج والمبادرات المنفذة داخل مراكز الشباب.

وأكد علي التعاون الكامل بين وكيل الوزارة ووكيل المديرية للرياضة وإدارة الهيئات الشبابية وادارة التفتيش المالي والشئون القانونية، من أجل إيجاد الحلول التي تواجه الهيئات الشبابية بالإدارات الفرعية، وأن جميع المسئولين بالمديرية متواجدين على مدار 24 ساعة لإستقبال والرد على الاستفسارات او الشكاوي من جميع الإدارات الفرعية.

وأضاف سامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية أن موضوع إجراءات الجمعية العمومية، والإلتزام بالتعليمات والنماذج الخاصة بالجمعيات العمومية، وكذلك الإلتزام بمواعيد الجمعيات العمومية المحددة، بالإضافة إلى مراجعة سجلات العضوية بمراكز الشباب، وان يتم فصل كل من لم يسدد ثلاث سنوات بإشتراكات الجمعية العمومية، ولابد من مرور عام بعد السداد حتى يتسنى له التقدم بطلب للترشح لعضوية المجلس بالهيئات الشبابية.

وفى نهاية الإجتماع تم فتح باب الحوار مع رؤساء أقسام الهيئات الشبابية بالإدارات الفرعية لطرح القضايا والموضوعات التي تخص الجمعيات العمومية بكل إدارة، وتوضيح الرؤى حولها، أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة من خلال هذا الطرح الاستعداد لحل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارات الفرعية حول كافة الموضوعات.

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