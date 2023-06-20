"شؤون الحرمين" تطلق مبادرة "سفراء" لإثراء التجربة الثقافية لضيفات الرحمن

أطلقت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، "مبادرة سفراء"، للعام الثاني على التوالي لموسم حج هذا لعام 1444هـ، وذلك ضمن المسار التنفيذي «إثراء تجربة ضيفات الرحمن الثقافية»، لتعمق البعد الثقافي والديني لضيوف الرحمن، وتحقق الهدف الثالث من برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، هنوف بنت عيضة المطرفي، إن «المبادرة التي سيتم تفعيلها في محطة قطار الحرمين السريع بالرصيفة، تنطلق من الخطة الإعلامية للعام الجاري التي تُعنى بالتعريف بخدمات مكتبة الحرم المكي الشريف والدعوة لزيارتها والاستفادة من الخدمات المقدمة، حيث سيتم استقبال الزوار القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك فريضة الحج، وتقديم نبذة مبسطة عن نشأة المكتبة وما تقدمه لجميع فئات المجتمع المختلفة من خدمات، إلى جانب نشر وسائل التواصل الاجتماعي لديمومة التواصل فيما بين المستفيد والمكتبة، وتقديم بعض الهدايا العينية لتمكين القاصدين من أداء المناسك بكل يسر وسهولة».