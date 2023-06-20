مياه الفيوم تكثف حملات التوعية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. صور

وجه المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إدارة التوعية بالشركة لتكثيف حملات التوعية بمناسبة اقتراب عيد الاضحى المبارك، بجميع مراكز ومدن محافظة الفيوم،.

وأشار إلى أن حملات التوعية تستهدف أصحاب محلات الجزارة، والمواطنين على حد السواء، وذلك بهدف رفع الوعى المائى عن طريق نشر الإرشادات إلى توضح الطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها وعدم القائها فى بالوعات الصرف الصحى والتى من شأنها أن تتسبب فى طفح مياه الصرف الصحى بالشوارع، مناشداً المواطنين بضرورة ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها من الاهدار لضمان وصول المياه لجميع المواطنين فى جميع أنحاء المحافظة .

فى سياق متصل، أكد النجار على جاهزية جميع قطاعات الشركة لإستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم تطهير شبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحى بكافة أنحاء المحافظة لزيادة قدرتها الاستيعابية وجاهزية جميع معدات الشركة ووضع خطة طوارئ بجميع المراكز ، علاوة على استقبال شكاوى المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125، وسرعة توجيه فرق الطوارئ والعمل على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين .

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