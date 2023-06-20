السعودية وبريطانيا تبحثان التعاون والتنسيق المشترك في المجال الإغاثي والإنساني

بحثت السعودية وبريطانيا، التقدم المحرز في مخرجات حوار المساعدات الاستراتيجي وسير التعاون والتنسيق المشترك في المشاريع الإغاثية والإنسانية، وتقييم التعاون الإنساني الراهن بين المملكة وبريطانيا، ومتابعة وبحث سبل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين حول العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة رفيعة المستوى للحوار الاستراتيجي للتنمية والمساعدات الإنسانية بين مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة التنمية البريطانية، برئاسة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل، اليوم الثلاثاء في الرياض، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأعرب الربيعة عن سعادته بالعمل معًا لإنقاذ وتحسين حياة آلاف الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، مؤكدًا التزام المركز بدوره في التخفيف من معاناة المجتمعات الضعيفة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم.

كما أشاد ميتشل بنتائج الحوار الاستراتيجي المثمر بين الطرفين وسعيهما المشترك نحو تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للفئات المحتاجة حول العالم.