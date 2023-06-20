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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على الرسوم المخصومة من قيمة الرصيد بعدَّاد الكهرباء مسبق الدفع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت وزارة الكهرباء عن الرسوم والمبالغ المالية التي تُخصم من قيمة الرصيد الذى يُشحن بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للمنزلى، وهي كالتالي:

-️ خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن:
- يتم خصم 24 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.
- يتم خصم مبلغ 135 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.
- يتم خصم مبلغ 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.
️ خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد ويتم حسابه كالآتى:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه).
2- الشريحة الثانية من 51 إلى  100 كيلو وات (2 جنيه).
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).
6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).
7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).
8- المقروء صفر (9 جنيهات).

الرصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع الرسوم والمبالغ المالية