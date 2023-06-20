6 فوائد لكولاجين الشعر .. و5 مصادر طبيعية للحصول عليه

الكولاجين من الوسائل التجميلية التي انتشر استخدامها للشعرخلال السنوات الماضية، حيث يحتوي على مواد كثيرة تساعد في نمو الشعر ومنع تساقطه، والكولاجين هو بروتين طبيعي يتم إنتاجه داخل الجسم، يتكون من سلسلة طويلة من أربعة أحماض أمينية فردية، والذي يساعد في تغذية البشرة والشعر.



-فوائد الكولاجين للشعر:

يلعب الكولاجين دورًا كبيرًا في بناء الشعر وتجديد التالف منه.

يوفر الأحماض الأمينية اللازمة لبناء الشعر

يساعد في الوقاية من تلف الشعر

يمنع تساقط الشعر المرتبط بالتقدم في العمر

تعزيز مرونة الأدمة وقوتها

مع التقدم في العمر فإن الجسم يصبح أقل قدرة على إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا الدمة مما يسبب ضعف البصيلات وتساقط الشعر مع التقدم بالعمر

يساعد في الحفاظ على صحة الدمة مع التقدم بالعمر بشكل كبير، وبالتالي منع تساقط الشعر.

يساعد في إبطاء ظهور الشيب

يساعد في الوقاية من تلف هذه الخلايا، وبالتالي إبطاء الشيب، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.



-طرق الحصول على الكولاجين للشعر:

الفواكه والخضروات الحمراء، مثل: الفلفل الأحمر، والتفاح.

الأطعمة الغنية بفيتامين ج، مثل: البرتقال، والليمون، والجزر، والفراولة، والتوت بأنواعه.

تناول الأطعمة ذات المصادر الحيوانية، مثل: اللحوم البقرية، والدجاج.

المأكولات الغذائية المستخلصة من المأكولات البحرية وتحديدًا قشور أسماك المياه المالحة، حيث أنها أكثر قابلية للذوبان في الماء والامتصاص في الجسم.

مكملات الكولاجين الطبية والتي تؤخذ عن طريق الفم على شكل سائل، أو أقراص صلبة، أو كبسولات.



-أسباب نقص الكولاجين في الجسم:

التعرض الزائد لأشعة الشمس.

استهلاك الكحول بكثرة.

نقص الحديد.

أمراض المناعة الذاتية.

انخفاض قدرة الغدة الدرقية.

الاختلالات الهرمونية.