أحمد شوبير: انتقال أيمن أشرف للزمالك وارد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة انتقال أيمن أشرف، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى الغريم التقليدي الزمالك، بعد نهاية تعاقده مع القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الجاري.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم، برنامجه الإذاعي: «أيمن أشرف مش محتاج تقييم فهو لاعب كبير وبالتأكيد إضافة قوية وحقيقية لأي فريق سيلعب ضمن صفوفه».

وتابع: «الجميع يعلم أن أيمن أشرف سيكون لاعبا حرا بعد رحيله عن النادي الأهلي، فمن الوارد جدا أن ينضم للغريم التقليدي الزمالك، وخاصة أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء طلب ضم مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى».

وأشار إلى أن أيمن أشرف لا يمانع الانضمام للصفوف الفريق الأبيض مع بداية الموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.