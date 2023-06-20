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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بدء أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك

سينودس أساقفة الكنيسة
سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك
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بدأت أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، برئاسة البطريرك يوسف العبسي، وذلك بالمقر البطريركي بالربوة، بلبنان.

يشارك في لقاءات السينودس البطريركي المقدس، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكيا.

يشارك أيضًا مطارنة دول الشرق الأوسط، وبلدان الانتشار، بالإضافة إلى الرؤساء العامّين للرهبانيات، حيث بدأ الآباء المطارنة، الرياضة الروحية، التي تضمنت كلمة العظة.

وألقى المطران جورج خوام، مطران اللاذقية وطرطوس للروم الكاثوليك، عظة الرياضة الروحية، كما ستتم مناقشة عدد من الأمور المهمة.

جدير بالذكر أن أعمال السينودس البطريركي المقدس لكنيسة للروم الملكيين الكاثوليك، ستنتهي في الرابع والعشرين من يونيو الجاري.

سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي لبنان بطريركية أنطاكيا