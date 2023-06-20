الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم يتابع الامتحانات بلجان الشرقية

تابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الدور الأول بمحافظة الشرقية، للتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتأدية طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

جاء ذلك بحضور محمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز الصالحية الجديدة.

وأكد الوزير حرصه على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

كما تواصل الوزير، في مستهل زيارته، مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس من داخل غرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للتأكيد على انتظام سير الامتحانات بالتزامن مع توقيت انطلاقها اليوم، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.



ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرازق الابتدائية التابعة لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية والاطمئنان على مستوى التجهيز بها وتوفير وسائل الراحة للمعلمين.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة الشرقية يبلغ ٥٣ الف و١٥٠ طالب وطالبة، من خلال عدد ١٥٨ لجنة، موزعين على ٢٠ إدارة تعليمية.