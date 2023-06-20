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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المسيرات الروسية تدمر عدة مواقع لقوات كييف في محور زابوروجيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استهدفت القوات الروسية يوم الإثنين، عددا من المواقع التابعة للقوات الأوكرانية في محور زابوروجيه، بضربات دقيقة باستخدام المسيرات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي"
 الروسية.

وقال قائد القوات الروسية في محور زابوروجيه، ألكسندر رومانتشوك، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية": "نفذت وحداتنا ضربات دقيقة على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في محور زابوروجيه باستخدام المسيرات، ونجحت في ضربها وتدميرها جميعها".

وأضاف: "نتيجة للضربات الناجحة التي نفذتها قواتنا تكبد العدو خسائر فادحة في الجنود في عدد من المحاور على خطوط التماس".

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