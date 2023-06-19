مصرع عاطل على يد مسجل بمشاجرة بسبب صفقة مخدرات فى القليوبية

لقي عاطل مصرعه على يد مسجل شقي طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، بقرية منسة شبين التابعة لدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد التعدي عليه، وذلك بسبب الخلاف على صفقة مخدرات، وتم إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وجرى نقل المتوفى إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بقرية منية شبين التابعة لدائرة المركز، بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين اثنين مسجلين، أسفرت عن مصرع أحدهما.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص والانتقال إلى موقع الحادث تبين صحة الواقعة، وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات وقعت بين المتهم " محمد.د.ا"، في العقد الثالث من العمر، وبين المجنى عليه" مصطفى. ا"، عاطل، بسبب الخلاف قيمة شراء جرعة من المخدرات، وأن المتهم تحصل على مبالغ مالية نظير شراء المخدرات للمجنى عليه إلا أن المتهم طالبه بالمادة المخدرة أو رد المبالغ المالية فرفض الأخير وقامت مشاجرة بين الطرفين، ولكن على أثرها قام المجنى عليه بطعن المتهم بسلاح أبيض فقام المتهم بضربه بسلاح أبيض "سكين" أودت بحياة المجنى عليه فى الحال متأثرا بجراحه، بالإضافة إلى طرف ثالث هارب بالمخدرات والمبالغ المالية كانت بحوزتهما.