أوقاف الأقصر تعلن خطتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. تعرف عليها

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن خطتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1444/ 2023، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر، أن خطة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، تضمنت تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، وذلك لمتابعة إنهاء استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى وصلاته، وأيضا عقد اجتماع مع قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها، وذلك بهدف التنسيق والمتابعة.

وأضاف عبدالدايم، أن الخطة تضمنت أيضا تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لاستقبال المصلين، وأيضاً تحديد أسماء وأعداد المساجد والساحات التي سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتابع، أنه يجري عقد عدة اجتماعات متتالية مع قيادات المديرية والعاملين بها، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2023 ، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد، كما يجري التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر بشأن عيد الأضحى وصلاته وذلك حتى تسير الأمور نحو الأفضل.

واختتم عبد الدايم بالإشارة إلى استمرار استقبال طلبات شراء صكوك الأضاحي والإطعام بمختلف أرجاء المديرية، وكذل تكثيف الإعلان عن توافر صكوك الأضاحي وبيعها للمواطنين الراغبين، مقدماً في ختام تصريحاته التهاني بمناسبة قدوم العشر الأول من شهر ذي الحجة.