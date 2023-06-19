5 يوليو.. انطلاق الدورة الأولى لمعرض مدينة الشيخ زايد لكتاب الطفل

أعلنت إدارة معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، انطلاق تحضيرات الدورة الأولى لقراءات وكتب الأطفال، والتي تُقام في الفترة بين 5- 17 يوليو المُقبل، تحت شعار "أطفال زايد يقرأون في الصيف".

وتقام الدورة الأولى لمعرض كتب الأطفال بمدينة الشيخ زايد تحت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ وبمساهمة كبيرة من جهاز مدينة الشيخ زايد ونادى الشيخ زايد.

وقال محمود عبد النبى، مدير معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب إن شخصية الدورة الأولى لمعرض أدب الطفل، تقرر أن يكون اسم الكاتب القدير "يعقوب الشاروني" ، تقديرا من إدارة المعرض والقائمين عليه لدوره الكبير والرائد في كتابات الطفل خلال مسيرة عامرة بالعطاء تخطت السبعين عامًا.

ويقام المعرض علي مساحة 1600 متر مربع، بمساحة مخصصة لناشرى كتب الطفل بالعربية واللغات الأخرى. وكذلك مسرحًا للأطفال، وأماكن للرسم، وورش الحكي، وتعليم الصلصال؛ وأنشطة مختلفة تبدء ببرنامج صباحي من الحادية عشر حتي الرابعة عصرًا يوميًا، ويتخلله الكثير من الأنشطة للأطفال.

كما أكد عبد النبي، أن هناك الكثير من الفعاليات المصاحبة لهذه الدورة الاستثنائية؛ منها البرنامج المسائي لمعرض كتاب الطفل، والذي يستمر من السادسة حتي الحادية عشر مساءً؛ تتخلله ندوات تثقيفية للأم والأسرة.

ويضم برنامج الدورة الأولى، أيضا، لقاءات مع كتاب متخصصين في أدب الطفل. منهم الكُتّاب سماح أبو بكر عزت، وسارة سيف، والدكتور محمد فتحي.

كما تقام مسابقة يوميا داخل أروقة المعرض للأطفال في الثامنة مساءً، وستكون جوائزها نقدية.