نقابة أطباء دمياط تكرم الأطباء المتميزين على مستوى المحافظة

نظمت نقابه الأطباء بدمياط، برئاسة الدكتور محمد الشربينى نقيب أطباء دمياط، والدكتور أشرف العزب امين عام النقابه، حفل يوم الطبيب وتكريم الأطباء المثاليين واستقبال الدفعه الجديدة من الأطباء.

جاء الحفل لتكريم عدد من أطباء دمياط والقيادات الطبيه بدمياط لما بذلوه لخدمه المرضي بدمياط.

تم تكريم كلامن الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحى بدمياط كطبييب مثالي على مستوى محافظة دمياط ، واثنى الدكتور أشرف العزب على الدور الخدمى الذى يقوم به مدير فرع التأمين الصحى بدمياط من أجل خدمه المرضي بدمياط .



وتم تكريم كلامن الدكتور مصطفي عجوة والدكتورة زينب الدراوى كاطباء مثاليين على مستوى محافظة دمياط.

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد بمكتبها ، بابلو فاجيونى الاستشاري المعين من قبل وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية و م، محمد فنجرى استشارى مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا " ، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة للوقوف على آخر التطورات بالمشروع الجارى تنفيذه بالتعاون بين الجانب السويسري و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

و تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، عرض الموقف الحالى بالمشروع وماتم تنفيذه على أرض الواقع و أيضًا الخطة المستقبلية لتحقيق أهدافه المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الموارد و إعادة تخطيط الأراضى و بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ، هذا إلى جانب ، مناقشة الوضع التقييمى للمشروع وبحث آلية تخطى كافة المعوقات التى قد تواجه عملية التنفيذ وكذلك سُبل حصر احتياجات المنطقه من البنية التحتية بالتنسيق مع قطاعات المرافق.