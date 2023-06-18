بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «نكستا» لإطلاق تطبيقها الجديد للدفع الإلكتروني

أبرم كل من بنك مصر، وشركة Nexta ، وEfinance ، وفيزا، وe-cards، اتفاقية لإطلاق التطبيق المصرفي المبتكر "نكستا" للعملاء المصريين، والذي سيوفر لمستخدميه تجربة مصرفية ميسرة تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية.

تهدف الاتفاقية إلى تزويد المستخدمين بخدمات وحلول جديدة تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في مصر وتشجع أنظمة الدفع الإلكتروني.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم نكستا بطاقات فيزا مسبقة الدفع صادرة عن بنك مصر، في جميع أنحاء البلاد جنبًا إلى جنب مع التطبيق.

وفى هذا الصدد صرح إيهاب دره رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، بأن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول مع كلا من الأطراف المعنية يأتي في إطار استراتيجيتنا نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء؛ حيث يسعى بنك مصر جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث إن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفي المصري.

كما يؤمن بنك مصر بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي. ويعد إطلاق التطبيق الجديد الذي يساعد الأفراد على تنفيذ المهام المالية بشكل أكثر أمانًا وسهولة، خطوة مهمة على طريق تحقيق الرؤية الشاملة لنظم الدفع الوطنية داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ويسهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطرق آمنة وفعالة ولحظية.

ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تسعى دائماً للمشاركة في دعم وتعزيز أحدث تطبيقات وأدوات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في مصر بمختلف أشكالها، لا سيما نظم الدفع الإلكتروني التي قادتها المجموعة منذ سنوات بعيدة وبرعت في نشرها بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف إبراهيم سرحان، إن السوق المصري يشهد تطوراً كبيراً في مختلف أدوات الدفع الإلكتروني المبتكرة، وتفتخر مجموعة "إي فاينانس" بالمشاركة الرئيسية والعمل المشترك في تلك الأدوات المالية الرقمية الجديدة، خاصة وأن التعاون يأتي دائماً مع مجموعة من قيادات القطاع مثل بنك مصر وشركة فيزا و"eCards" التابعة وشركة نكستا الوليدة الواعدة بمساهمة ودعم مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

"بعد التغيير الكبير في عادات المستهلكين، شهدت مصر نموًا غير مسبوق في المدفوعات غير النقدية، مما خلق نافذة مثالية لزيادة المنتجات الرقمية التي تناسب احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع. نحن متحمسون للغاية لهذا التعاون الذي يعكس جوهر استراتيجية Visa للشراكة مع جميع الأطراف المؤثرة في النظام البيئي لدفع عجلة رقمنة المدفوعات في مصر" قالت ملاك البابا، مدير مكتب Visa في مصر.

كما علقت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي ل eCards "مهمتنا هي تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بحلول دفع رقمية شاملة ومستدامة ومريحة. من خلال التزامنا بتقديم تكنولوجيا مبتكرة وخدمة استثنائية وشراكات استراتيجية، نحن نحول طريقة تعامل الناس وتفاعلهم في العصر الرقمي. معًا، نشكل مستقبلًا يتميز بالراحة والأمان والكفاءة كمعيار جديد لتجارب الدفع."

من جانبه صرح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نكستا، أحمد هشام: "يشرفنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركائنا المتميزين ونعتقد أن هذه الشراكة ستكون مفيدة لجميع الأطراف"

وتابع: “يسعدنا أن نقدم تطبيقنا المصرفي الجديد عبر الهاتف المحمول والذي نعتقد أنه سيحدث تحول في إدارة الأموال، حيث تم تطوير التطبيق مع وضع المستخدمين في الاعتبار ما يجعله يفوق منافسيه في سوق التكنولوجيا المالية المكتظ ".

وتهدف نكستا إلى توفير تجربة مصرفية عالية الجودة، تمكن جميع العملاء بمصر من الوصول إليها بسلاسة، وهي تجربة من شأنها معاونة مستخدميها في إدارة أموالهم بشكل سليم.

بفضل تصميم التطبيق المبتكر الذي يجعل تنفيذ المهام المالية أكثر أمانًا وسهولة، من خلال بطاقة تُستخدم عالميًا ونظام إلكتروني يوفر مجموعة من المميزات مثل إرسال واستلام الأموال في أسرع وقت بنقرة زر، وتوافر طرق مختلفة لتغذية البطاقة من خلال ربط البطاقات المصرفية الأخرى أو عبر فوري أو من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر.

فضلًا عن ذلك، يوفر التطبيق ميزات أمان متقدمة بما في ذلك القياسات الحيوية، التي تضيف طبقة إضافية من الأمان من خلال السماح لمستخدميه بتجميد بطاقة نكستا الخاصة بهم على الفور في أي وقت.

بموجب هذا الإعلان، ستكون خدمات نكستا متاحة لجميع المصريين للاستمتاع بتجربة مصرفية رقمية أحدث وأفضل.