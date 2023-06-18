الثانوية العامة 2023.. نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات بالدلنجات

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية على مدارس إدارة الدلنجات التعليمية رافقها خلالها اللواء وائل زغلول، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، وأشرف فؤاد، مدير إدارة الدلنجات التعليمية، وذلك لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والتأكد من توفير الجو الملائم للطلاب، حيث تفقدت لجان مدرسة الإرشاد الابتدائية بنين والبالغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بها 427 طالب داخل 22 لجنة فرعية بالإضافة إلى لجنة خاصة.

كما تفقدت نائب محافظ البحيرة مدرسة الحرية الثانوية بنات، حيث يبلغ عدد الطالبات المتقدمين للإمتحانات بها 277 طالبة موزعين على 14 لجنة.

وأكدت نائب المحافظ على وصول الأسئلة فى موعدها، وأن الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة وتم توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، مشيرة إلى إنه يتم التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

ووجهت بلبع بضرورة الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية، لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية للحفاظ على أبنائنا الطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

ويذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة 38 ألف و91 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية وَالادبية وتضم 115 لجنة رئيسية ، بعدد 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة ، حيث يؤدون اليوم مادة اللغة العربية وقد انطلقت امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو، وفقًا لجدولها المعد والمعتمد.

وحثت الدكتورة نهال بلبع الطلاب بالتأني و التركيز والجد والإجتهاد، متمنية لهم ولجميع أبنائنا الطلاب التفوق والنجاح، كما تتمنى لكل القائمين على عملية الإمتحانات أن تكلل جهودهم بالنجاح لما يقدموه من جهد كبير وعمل جاد.

