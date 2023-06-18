مصرع 11 شخصا وفقدان 20 آخرين جراء إعصار في جنوب البرازيل

الأحد 18/يونيو/2023 - 09:57 ص

اعلنت السلطات في ولاية "ريو غراندي دو سول" في جنوب البرازيل أن 11 شخصا لقوا حتفهم، كما يوجد 20 آخرين في عداد المفقودين بعد أن ضرب إعصار خارج المدار المنطقة.

وقالت حكومة الولاية في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - إن جهاز الدفاع المدني في الولاية أكد مصرع 11 شخصا جراء الإعصار".

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم أن حاكم الولاية "إدواردو ليتي" توجه بمروحية إلى أكثر المناطق تضررا برفقة عمال الإغاثة.. مضيفا أنه في كارا، تم تحويل مركز اجتماعي إلى نزل لاستقبال مئات المتضررين.

وفي إجراء احترازي، تم إجلاء مئات الاشخاص من مناطق معرضة لخطر كبير حيث تضرر 2330 مسكنا من هذا الإعصار.