إيمان جنيدي.. أول مايسترو صعيدية بمصر والوطن العربي تتحدى الصعاب

قالت إيمان محمد جنيدي، أول امرأة مايسترو فى صعيد مصر والوطن العربى، إنها فنانة عصرية من أصول صعيدية وتقيم بالقاهرة، تخرجت فى كلية تربية موسيقية جامعة حلوان وسافرت لعدة دول منها الكويت وسلطنة عمان وعادت مرة أخرى لتستقر فى وطنها مصر حيث الثقافة والإبداع الموسيقى.

وأوضحت في حديثها لـ«البوابة»، أنها تربت فى أسرة فنية، فأشقاؤها يعشقون العود والكمان وهى كانت تحب العزف على البيانو والأوكرديون فى المرحلة الابتدائية والإعدادية.

وتتابع حديثها: «كونت فرقة موسيقى باسمي وأطلقت عليه المايسترو، بدأت أنطلق ما بين بنى سويف والقاهرة والأوبرا، ومن هنا قررت أستقر فى القاهرة وأسست فرقة جديدة مكونة من 40 قائدا وأنا على رأسهم أول مايسترو على مستوى مصر ثم على الوطن العربى عازفة ومغنية على المسرح وغير مقتصرة على آلة موسيقية منفردة، بل أستخدم كل الآلات الموسيقية بالإضافة إلى فريق عمل متكامل من الإبداع والتطور».

واستطردت حديثها: «بدأت من 2005 إلى 2011 تدريجيا فى الصعود بجدارة والتقدم والشهرة فى مسيرتى الفنية واتجهت بذاتى لتحقيق حلمى إلى أن حصدت على 7 جوائز تكريمية من عدة جهات ثقافية وفنية مختلفة، وتم تكريمى فى الأوبرا المصرية بهيئة قصور الثقافة بعنوان المرأة المصرية المبدعة عام 2010، أيضا وصولا للتكريم الأهم من حرم الرئيس السيدة انتصار السيسى بقصر القبة بعنوان المرأة المصرية أيقونة النجاح 2021، بالإضافة إلى تكريم المرأة المصرية المميزة من 22 شخصية، ومن سفارة السويد من أكبر شخصيات على مستوى مصر من السيدات المبدعات فئة 22 سفارة السويد، وأوائل عام 2023 كرمت من بيتى الأول نقابة المهن الموسيقية من الفنان مصطفى كامل رئيس النقابة».

وأشارت إلى أنها تقود فرقة موسيقية عددها أكثر من 40 عازفة، وأنها سعيدة بعملها وتحلم أن تمثل مصر فى العديد من المسابقات والحفلات الخارجية.

وتابعت: «استلمت عملي بوزارة التربية والتعليم المصرية، وتدريب الطلائع بوزارة الشباب والرياضة أيضا، وتدرجت فى المناصب حتى وصلت لمنصب موجهة عام التربية الموسيقية فى بنى سويف، بعدها وقع على الاختيار لتدريب طلاب الفريق الفنى بجامعة بنى سويف فى عام 2007، بعد أن توليت قيادة فرقة الموسيقى العربية بثقافة بنى سويف عام 2005».

وأكدت أنها تتمنى تحقيق طموحات ومواهب وحلم المبدعين الموسيقيين «الغلابة» ومساعدة أصحاب المعاشات وتنظيم بروتوكولات مع كل الوزارات لتنمية الفكر الثقافى الفنى للمبدعين.

واختتمت المايسترو حديثها قائلة إنها عقب تكريمها من السيدة انتصار السيسى أصبح لديها تحدٍ لتشكيل وتكوين جيل جديد من الفنانين والعازفين وخاصة فى صعيد مصر، وأن أسرتها وزوجها كانوا الدافع لها فى كل التحديات.

