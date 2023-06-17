تامر حسني أفضل فنان في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس

كرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس..ملتقى للإبداع الفنان تامر حسني، كأفضل فنان عربي والأشمل، واعتبر المهرجان النجم المصري تامر حسني واحد من النجوم الذين يتمتعون بتنوع استثنائي، وجاء ذلك بحضور السيد الأمين العالم لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط والسفير البحريني والمصري ووزيرة الثقافة التونسية والسفير المصري بتونس والسفير التونسي في مصر وسط المع نجوم الصحافة والاعلام العربي والتونسي.

وتؤكد إدارة المهرجان أن المهرجان هذا العام شهد حضور جماهيري كبير يحدث للمرة الأولى على غرار تكريم تامر حسني، وظهر حب الجمهور الجارف بين الجماهير ونجمهم المحبوب.

وغنى تامر حسني أكثر من ساعتين وامتع الحاضرين بصوته الاكثر من رائع وعرضه الاستعراضي المتميز وخفة ظله المعهودة مع جمهوره الكبير، وأثنى تامر حسني على المجهود الكبير الذي بذله كل من منظم الحفلات المصري تامر عبد المنعم والتونسي شمس الدين التواتي وأعرب حسني عن فرحته بهذا التكريم الدولي، معربًا عن سعادته بما راه من حب الجمهور، مضيفًا "لقد فقدت النطق لدقائق قلبي اترجف ولم اتمالك كلماتي لوصف فرحتي"، واختتم كلامه بشكر دولة تونس وشعب تونس واعلام تونس ووصفه بالإعلام المحترم الراقي صحافه واعلام.