مستشارة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي": مصر بوابة أفريقيا وتمتلك دورا رياديا

السبت 17/يونيو/2023 - 12:45 م

قالت مستشارة مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي" آنا بيليكوفا إن مصر تعد بوابة أفريقيا وتمتلك دورا رياديا تاريخيًا وحضاريا وثقافيًا.

أكدت آنا بيليكوفا في حوارها مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ريادة الإعلام المصري وأنه يمثل نموذجا متفردا ويمتلك دورا رياديا وصوتا قويا ومؤثرا وفعالا.

وأشارت إلى قوة العلاقات المصرية الروسية التي تشمل مختلف مجالات التعاون وتعود إلى تاريخ طويل يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونوهت بمناسبة زيارتها إلى الإسكندرية - عن أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي من 26 إلى 29 يوليو المقبل في مدينة سانت بطرسبرج الروسية تحت عنوان " التكنولوجيا والأمن باسم التنمية السيادية لصالح الإنسان ".

وأوضحت أن المنتدى يستهدف المساهمة في تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية بجميع أبعاده السياسة والأمن والاقتصاد والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.

وأشارت إلى أن مناقشات برنامج الأعمال ستتطرق إلى الموضوعات الأكثر أهمية وصلة بجوانب التعاون الروسي الأفريقي وأن الأقسام المحورية لها تتمثل في اقتصاد العالم الجديد، الأمن المتكامل والتنمية السيادية التعاون في ميدان العلم والتكنولوجيا، مؤتمر رؤساء الجامعات،البرنامج الشبابي،

التعاون الإقليمي.

و لفتت أنه سينظم معرضا ضمن فعاليات المنتدى، والذي سيصبح منصة تواصل رئيسية لعرض الإنجازات والإمكانات في مجال الاقتصاد والعلوم والبيئة والثقافة.

كما أشارت إلي أن الفعاليات ستتضمن منتدى إعلامي لمناقشة تعزيز التعاون والتبادل الإعلامي،مؤكدة أهمية أن تمتلك الدول الافريقية صوتا إعلاميا يعبر عنها.

ونوهت إلي مصر تمتلك نموذجا إعلاميا رائدا وقويا وناجحا يمثل نموذجا يمكن تطبيقه والاستفادة منه في تطوير الإعلام الأفريقي.

وقالت إنه في إطار الاستعدادات لتنظيم منتدى روسيا أفريقيا في يوليو القادم بمدينة بطرسبورج، نظمت السفارة الروسية بالقاهرة المنتدى الإعلامي المصري الروسي ندوة بعنوان " مكانة وسائل الإعلام المصرية والافريقية على الساحة الدولية في ظل التغيرات الراهنة ودورها في العلاقات الروسية بحضور السفير الروسي "جيورجي بوريسينكو" والسفير "أحمد أبو زيد " المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ومشاركة " ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - عبر الإنترنت.

وأوضحت أن المشاركين قدموا أفكارا تتعلق بأهمية إنشاء منصات إعلامية أفريقية مستقلة وإقامة تعاون إعلامي بين روسيا وأفريقيا، مشيرة إلى أهمية تكاتف وفاعلية كافة الدول في العالم الجديد، وشاركت في ندوة " حول "مصر وروسيا وأفريقيا" نظمها البيت الروسي بالاسكندرية برئاسة " بافيل كيديسيوك " ومستشار مصر الثقافي الأسبق في روسيا والحاصل على ميدالية بوشكين الروسية أسامة السروي وعدد من المتخصصين في العلاقات المصرية الروسية والتاريخ منهم وائل عزب وعمرو ممتاز وادارتها هدي الساعاتي.

وفي سياق متصل أوضحت أن أول قمة روسية أفريقية أقيمت في مدينة سوتشي الروسية في 23 و24 أكتوبر 2019 وبالتوازي معها عقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي.

كما تحدثت عن نتائج المنتدى الروسي الأفريقي الأول والذي يمثل الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الافريقية، وشارك فيه 45 رئيس دولة إفريقية و8 منظمات إقليمية إفريقية و109 من وزراء الخارجية وبحضور أكثر من 6 آلاف مشارك ونحو 800 صحفي وأكثر من 250 وسيلة إعلام أجنبية وقد تم التوقيع على 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتخطي واحد تريليون روبل.